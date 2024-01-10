Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 07:59 була оголошена повітряна тривога. Станом на 08:49 тривогу скасовано. Моніторингові телеграм-канали фіксували зліт МіГ-31К. 

Наразі карта тривог має такий вигляд: 

В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години фото 1

Триває 686-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби противника.

Теги: авіація озброєння тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Суд відправив за грати 82-річного експолковника за співпрацю з «вагнерівцями»
Суд відправив за грати 82-річного експолковника за співпрацю з «вагнерівцями»
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години
ЗСУ повідомили, чи є ракетоносії у морі
ЗСУ повідомили, чи є ракетоносії у морі
Ворожі дрони атакували Нікополь: влада повідомила про наслідки
Ворожі дрони атакували Нікополь: влада повідомила про наслідки
Скільком українцям буде потрібна гуманітарна допомога в 2024-му: ООН назвала цифру
Скільком українцям буде потрібна гуманітарна допомога в 2024-му: ООН назвала цифру
Окупанти хочуть захопити населений пункт поблизу Бахмута перед виборами в РФ: аналіз ISW
Окупанти хочуть захопити населений пункт поблизу Бахмута перед виборами в РФ: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
80K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
72K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
49K
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
38K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
24K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Заворушення в Еквадорі, росіяни завдали ударів по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 04:40
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24
Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Вчора, 19:28
Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua