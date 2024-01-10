В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 07:59 була оголошена повітряна тривога. Станом на 08:49 тривогу скасовано. Моніторингові телеграм-канали фіксували зліт МіГ-31К.

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Наразі карта тривог має такий вигляд:

Триває 686-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби противника.