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Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Громадянам слід пройти в укриття 

В Україні станом на 13:17 була  оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телегам-канали фіксували зліт двох винищувачів. Станом на 13:52 тривогу скасовано.

Масштабна повітряна тривога тривала пів години фото 1

Триває 721-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали: Кругле Харківської області, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Роздолівка, Часів Яр, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Теги: тривога

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