Масштабна повітряна тривога тривала понад тридцять хвилин: у Києві пролунав вибух

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 10:28 пролунав сигнал тривоги. Одразу паралельно у столиці прогриміли вибухи. Станом на 11: 03 тривогу скасовано

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Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці. «Вибухи в столиці. Терміново в укриття!», – йдеться у повідомленні.

Попередньо Київ атаковано ракетами «Онікс» з Криму.

Триває 761-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнення. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

