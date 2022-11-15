В Україні масштабна повітряна тривога: у низці регіонів небезпека ракетних ударів

Небезпека існує у всіх областях України

В Україні станом на 14:50 оголошена масштабна повітряна тривога. Про це повідомляє «Галвком» з посиланням на карту повітряних тривог.

Влада у низці регіонів вже попередила про небезпеку масованого ракетного удару.

Зокрема, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ракетну загрозу. «Ракети у повітрі. В укриття», – написав він.

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Тим часом голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань.

«Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань. Ймовірні дві хвилини. Цілі в Україні не відомі. Не нехтуйте безпекою!» – повідомив Вілкул.

Разом з тим очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє про виліт ворожих ракет із Каспійського моря.

«Загроза ракетного удару. Зафіксовано запуск ракет з Каспію. Орієнтовний час підльоту - 14:15-14:30. Про ціль наразі невідомо. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях», – пише Лукашук.

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Голова Запорізької ОВА Олександр Старух також попередив про небезпеку ракетних атак.

«Шановні запорожці! Висока вірогідність масованої ракетної атаки ворога. Негайно прямуйте до укриттів! Бережіть себе!» – написав він.

Раніше моніторингові групи повідомили про ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання/надзвукових ракет тактичною авіацією.

Є інформація, що у небо піднято 11 літаків ворога. Деякі заходять у зону пусків ракет.