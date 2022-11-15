У частині регіонів України оголошена повітряна тривога (карта)

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання/надзвукових ракет тактичною авіацією.

Є інформація, що у небо піднято 11 літаків ворога. Деякі заходять у зону пусків ракет.

Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

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Раніше повідомлялося, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада під час саміту Великої двадцятки.

До слова, триває 265-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області