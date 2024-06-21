Повітряна тривога тривала пів години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 13:57 була оголошена повітряна тривога. Станом на 14:25 тривогу скасовано.

Повітряну тривогу спершу було оголошено у Києві. Після цього «почервоніли» всі регіони України.

Повітряні сили ЗСУ заявили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Росії. У зв'язку з цим по всій Україні є ракетна загроза.

Згодом Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль з Харківщини у напрямку Дніпропетровщину.

Наразі мапа тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, як повідомляє американський Інститут вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися до каналу Сіверський Донець-Донбас на північ від Часового Яру. За оцінкою аналітиків, якщо російські війська зможуть належним чином використати це просування, вони можуть атакувати Часів Яр з півночі.