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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в  укриття

В Україні станом на 8:16 прозвучав сигнал тривоги. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про загрозу балістики через активність ОТР. У частині областей та у Києві оголошено повітряну тривогу, у тому числі у Полтавській області.

Тривогу оголошено на сході та півночі країни. Військово-повітряні сили України попередили про ворожу ракетну загрозу зі сходу в напрямку Полтавської області

Наразі мапа тривог має такий вигляд:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, на півночі Харківської області темп наступальних операцій російських військ продовжує знижуватись після того, як вони спочатку захопили райони, які були менш захищені. Ворожі сили змогли просунутися вглиб регіону не більш ніж на вісім кілометрів від державного кордону. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

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