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Росіяни знову атакували Україну безпілотниками: як відпрацювала ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни знову атакували Україну безпілотниками: як відпрацювала ППО
Безпілотники було запущено із напрямків Орел та Міллерово
фото з відкритих джерел

Окупанти запустили по Україні три десятки дронів

У ніч на 26 грудня 2024 року ворог атакував 31-м ударним безпілотниками типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово – РФ. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Втрати авіаційних систем ворога на 26 грудня
Втрати авіаційних систем ворога на 26 грудня
інфографіка: Повітряні сили

Станом на 08:30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Також 11 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Нагадаємо, російські війська у день Різдва знову масовано атакували українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

До слова, президент США Джо Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну на Різдво та запевнив, що доручив, аби Пентагон нарощував поставки зброї в Україну.

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Теги: окупанти війна безпілотник дрон Повітряні сили ЗСУ

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