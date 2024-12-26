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Що перевозив затонулий суховантаж «Урса Майор»: роз’яснення Військово-морських сил

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Що перевозив затонулий суховантаж «Урса Майор»: роз’яснення Військово-морських сил
Затонулий корабель перевозив коштовне обладнання іноземного виробництва
фото з відкритих джерел

«Урса Майор» був частиною «Сирійського експреса»

Російський суховантаж «Урса Майор», який раніше затонув у Середземному морі, активно використовувався для військових перевезень. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, корабель був частиною «Сирійського експреса» (неофіційна назва для регулярних походів російських десантних кораблів до Сирії через Чорне та Середземне море) та постачав усе необхідне для російської військової бази в Тартусі, уточнив спікер.

«Це фактично великий універсальний суховантаж, який міг перевозити різноманітні вантажі будь-якого типу. На відео можна побачити, що він перевозив доволі коштовне обладнання іноземного виробництва», – сказав він.

Речник ВМС зазначив, що через відсутність відповідного обладнання росіяни протягом пів року не могли завантажувати крилаті ракети «Калібр» у Новоросійську. Це, за його словами, демонструє важливість обладнання, яке перевозив корабель.

Нагадаємо, у Середземному морі між іспанським містом Агілас і алжирським Ораном затонув російський суховантаж «Урса Майор». Раніше аналітик Олівер Александер написав, що корабель перевозив два мобільні крани Liebherr 420 для порту у Владивостоці і два 45-тонних люки для будівництва нового атомного криголама проєкту 10510.

Днями погані погодні умови залишили Росію без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Згодом спецслужби Росії повідомили, що на борту «Волгонефть-212» перебувало 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб. Рятувальники врятували 13 членів екіпажу «Волгонефть-212», одна людина загинула.

Також зазначалося, що в результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки вилилися 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.

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Теги: корабель ВМС Сирія аварія

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