Глава УГКЦ закликав Православну церкву до двостороннього діалогу

Між Католицькою церквою і Православною існує вже багато років так звана змішана православно-католицька богословська комісія

Українська греко-католицька церква хоче встановити двосторонній діалог з Православною церквою України. Про це заявив глава УГКЦ Святослав (Шевчук) в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Ми б дуже хотіли, щоб він розпочався. І тому від першого моменту об’єднавчого собору (ПЦУ), який відбувся у Святій Софії, надання томоса. Ми були першими, які простягнули свою руку. Ми бажаємо цього спілкування, цього діалогу і над ним працюємо», – каже глава УГКЦ.

Як зазначив блаженніший Святослав, між Католицькою церквою і Православною існує вже багато років так звана змішана православно-католицька богословська комісія, яка цей діалог екуменічний веде, намагається крок за кроком вирішити, чи узгодити позиції щодо цілої низки догматичних питань, канонічних питань. Він висловив розуміння, що пріоритетом для ПЦУ зараз може бути «об’єднання православних в Україні між собою».

«Дуже важливим є, щоби ось Православну церкву України, яка сьогодні є в сопричасті зі Вселенським патріархатом, поступово визнали всі інші помісні православні церкви. Думаю, що це дуже важливо сьогодні для наших братів православних», – наголосив глава УГКЦ.

Ще у грудні 2022 року предстоятелі УГКЦ та ПЦУ блаженніший Святослав та митрополит Епіфаній обговорили можливість створення спільної робочої групи для вивчення реформи церковного календаря. Ця ініціатива спрямована на узгодження переходу на новий календар у контексті підготовки до вшанування 1700-річчя Першого Вселенського Собору в Нікеї, яке відзначатимуть у 2025 році.

До слова, предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ) блаженніший Святослав Шевчук звернувся до українців із привітанням з нагоди Різдва Христового.