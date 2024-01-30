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В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Громадянам слід пройти в укриття 

В Україні станом на 12:15 була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксували зліт винищувача Міг-31К, який є потенційним носієм ракет типу «Кинджал». Станом на 12:41 тривогу було скасовано. 

Триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

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