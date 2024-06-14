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В Україні оголошена повітряна тривога

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні оголошена повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 03:00 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога.

Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою та загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

В Україні оголошена повітряна тривога фото 1
фото: alerts.in.ua

Наразі триває 842-й день повномасштабної війни. На даний час відбулося 87 бойових зіткнень. Ситуація залишається напруженою, проте, контрольованою. Впродовж доби Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу противника, один засіб ППО, дві артилерійські системи та станцію РЕБ.

Російські загарбники завдали по території України три ракетні із застосуванням чотирьох ракет та 54 авіаційні удари із застосуванням 73 КАБів, задіяли 613 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2500 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Теги: озброєння ворог тривога

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