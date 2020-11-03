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    Події в Україні

    В Україні почали діяти нові обмежувачі швидкості автомобілів на дорогах

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    Тепер з&rsquo;являться ще й острівці безпеки, бордюрні розширення,&nbsp;<span class="hiddenSpellError">чокери</span>&nbsp;та розділювальні смуги - В Україні почали діяти нові обмежувачі швидкості автомобілів на дорогах
    Тепер з’являться ще й острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги

    Відтак розширюється перелік засобів заспокоєння руху або traffic calming measures

    З 1 листопада в Україні набули чинності нові стандарти дорожньої інфраструктури, які змусять водіїв їздити повільніше. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

    Повідомляється, що для заспокоєння руху на дорогах України застосовувалися кільцеві розв’язки, шумові смуги, піднесені пішохідні переходи, звуження смуг руху, напрямні острівці та «лежачі поліцейські».

    Тепер з’являться ще й острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги.

    Засоби заспокоєння руху спрямовані та зниження швидкості руху як у населених пунктах, так і поза ними.

    «Нові стандарти дозволять встановити острівці безпеки, які змусять водія дещо змінити траєкторію руху, чокери – суцільні розширення або острівці, що звужують проїзну частину. А також центральні (підняті) острівці, що розташовані вздовж осі проїзної частини», – повідомили в Укравтодорі.

    Завдяки засобам заспокоєння кожен водій обере стабільну швидкість, замість того, щоб постійно розганятися та екстрено гальмувати.

    Нагадаємо, що в Україні з'являться нові обмежувачі швидкості на дорогах.

    дороги водій Україна
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