В Україні почали діяти нові обмежувачі швидкості автомобілів на дорогах
Відтак розширюється перелік засобів заспокоєння руху або traffic calming measures
З 1 листопада в Україні набули чинності нові стандарти дорожньої інфраструктури, які змусять водіїв їздити повільніше. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.
Повідомляється, що для заспокоєння руху на дорогах України застосовувалися кільцеві розв’язки, шумові смуги, піднесені пішохідні переходи, звуження смуг руху, напрямні острівці та «лежачі поліцейські».
Тепер з’являться ще й острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги.
Засоби заспокоєння руху спрямовані та зниження швидкості руху як у населених пунктах, так і поза ними.
«Нові стандарти дозволять встановити острівці безпеки, які змусять водія дещо змінити траєкторію руху, чокери – суцільні розширення або острівці, що звужують проїзну частину. А також центральні (підняті) острівці, що розташовані вздовж осі проїзної частини», – повідомили в Укравтодорі.
Завдяки засобам заспокоєння кожен водій обере стабільну швидкість, замість того, щоб постійно розганятися та екстрено гальмувати.
Нагадаємо, що в Україні з'являться нові обмежувачі швидкості на дорогах.