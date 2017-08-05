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    В Україну за підробленими паспортами намагались потрапити громадяни Іраку

    Правопорушників не пропущено та повернуто в зворотному напрямку
    В аеропортах Одеси та Києва прикордонники затримали трьох громадян Іраку, які намагались потрапити в Україну за підробленими паспортами. Про це інформує Державна прикордонна служба. Зокрема, вчора, в міжнародному аеропорту «Одеса» під час оформлення пасажирів авіарейсу «Стамбул-Одеса» прикордонники виявили та затримали двох
    • Сьогодні, 11:57
    • Розсилка
    Одна з порушниць
    Одна з порушниць

    Правопорушників не пропущено та повернуто в зворотному напрямку

    В аеропортах Одеси та Києва прикордонники затримали трьох громадян Іраку, які намагались потрапити в Україну за підробленими паспортами. Про це інформує Державна прикордонна служба.

    Зокрема, вчора, в міжнародному аеропорту «Одеса» під час оформлення пасажирів авіарейсу «Стамбул-Одеса» прикордонники виявили та затримали двох громадянок Іраку з підробленими паспортами.

    Так, під час перевірки у прикордонного наряду виникли сумніви щодо дійсності паспортних документів у громадянок, які прибули на оформлення. За результатами поглибленої перевірки пред’явлених документів підтверджено факт підробки інформаційної сторінки паспортів.

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    В Україну за підробленими паспортами намагались потрапити громадяни Іраку
    В Україну за підробленими паспортами намагались потрапити громадяни Іраку
    В Україну за підробленими паспортами намагались потрапити громадяни Іраку

    Правопорушників не пропущено та повернуто в зворотному напрямку. Паспортні документи вилучено.

    Ще одну особу по підробленому документу виявили охоронці кордону в аеропорту «Київ». Правопорушник прибув рейсом «Баку-Київ» та намагався потрапити в Україну по підробленому паспорту громадянина Великобританії. Так як чоловік мав ще один паспортний документ, стало відомо, що він є громадянином Іраку.

    Наразі іноземця буде повернуто зворотним рейсом.

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