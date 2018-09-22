В Україну завітала справжня осінь – синоптики



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Подекуди вночі температура впаде до 4 - 7 градусів

В Україну завітала справжня осінь з прохолодним вітром та дощами. Про це інформує Український гідрометцентр.

Фронт ввечері суботи пройшов через столицю; західні області вже повною мірою відчули його вплив, а до південно-східної частини він наблизиться завтра вдень.

23 вересня вночі в Україні, крім східних, Дніпропетровської та більшості південних областей, дощі. Температура 8 - 13°, у південних та східних областях 11 - 16°, на заході подекуди 4 - 7°.

Вдень у південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території місцями невеликий дощ. Температура 14 - 19°, на півдні до 23°, на крайньому сході країни 24 - 29°.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вночі і в північних місцями пориви 15-18 м/с; вдень на Лівобережжі під час гроз окремі шквали 15-20 м/с.