На Київщині окупанти викрали старосту села з родиною

Родичі викрадених звернулися до поліції

Російські військові викрали старосту села Мотижин Бучанського району Київщини, її чоловіка та сина. Про це Суспільному розповіли родичі сім'ї.

23 березня додому до старости Мотижина Ольги Сухенко приїхали російські військові. Спершу вони провели обшук, забрали автомобіль і поїхали. Як розповів родич родини Владислав, вдруге повернулись за Сухенко та її чоловіком.

«З початку воєнних дій сім’я категорично була проти того, щоб виїжджати з села, вони зрозуміли, що людям потрібна буде допомога, допомагали ліками, продуктами. Спершу прийшло близько 10 окупантів, вони забрали автомобіль «Тойота Авенсіс». Їхній син Олександр мені розповів, що вони не будуть нікого чіпати. Згодом сусіди вже чули техніку біля подвір’я, очевидно, забрали і Олександра. Де вони знаходяться, невідомо, зв’язку немає», — розповів чоловік.

За словами дівчини Олександра Дар'ї Беленіциної, під час обшуків 23 березня окупанти близько години допитували родину. Її хлопця викрали цього дня.

«23 березня Саша написав своїй рідній сестрі повідомлення, про те, що з ними все добре і зв'язку не буде. Після цього на зв'язок не виходили. Також вчора ввечері працював генератор, зазвичай його виключають, є думка, що в домі були окупанти», — розповіла Дар‘я.

Родичі також розповіли, що після викрадення звернулись до Бучанської районної поліції, там написали заяву. Також про викрадення повідомили СБУ.

За даними поліції Київської області, заяву про викрадення отримували, але Мотижин наразі окупований, тому перевірити, чи викрадені староста села та її сім'я, поки не можуть.

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