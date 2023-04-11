Ви досі не заборонили Московську церкву? Екснардеп звернувся до жителів і влади Бучі

Екснардеп Вадим Денисенко не розуміє мешканців Бучі під Києвом, а також місцеву владу які до сьогодні не заборонили діяльність церков Московського патріархату

Журналіст, бізнесмен, колишній народний депутат України Вадим Денисенко емоційно звернувся до бучан, адже не розуміє, чому вони досі ходять до церкви Московського патріархату. Про це він написав на своїй Facebook сторінці.

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«От читаю я новини, що за три місяці 63 храми Московського патріархату перейшло в ПЦУ. Не буду про кількість. Це, насправді, дуже мало. Я зараз про інше. В неділю проїздив через Бучу. І дуже хотілося запитати: якого чорта ви, бучани, на вербну неділю пішли до Московського патріархату? Скільки ще має бути знищено будинків і понівечено доль, щоб ви вирішили не йти на поклон до тих, хто вас зґвалтував?», – риторично запитує радник голови МВС.

Також Денисенко звернувся до представників міської влади Бучі – чому вони досі не заборонили УПЦ МП на своїй території та не заберуть у них землю. «А ще в мене є питання до міської влади: чому ви не забороните московський патріархат у себе на території і не заберете у них землю? Невже рабство сидить в нас так глибоко чи ми настільки тупі?», – обурився екснардеп.

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Нагадаємо, раніше відомий казкар-лірник, автор телевізійних програм, музикант Сашко Лірник розкритикував киян, які досі «біжать до московських попів». Столичні мешканці попри війну і численні факти співпраці духовенства Московської церви з ворогом продовжують ходити до церков Української православної церкви Московського патріархату, зокрема освячувати там вербу у Вербну неділю.