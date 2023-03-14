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Міністр юстиції України розшукує постачальників картоплі для в'язнів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міністр юстиції України розшукує постачальників картоплі для в'язнів
фото: з Facebook Дениса Малюськи

Міністр юстиції України Денис Малюська переконаний, що продавши картоплю через електронні торги фермер може цілком стати олігархом

Генеральна дирекція державної кримінально-виконавчої служби України планує 20.03.2023 розпочати на Prozorro Market закупівлю 185 тон картоплі пізніх сортів через електронний каталог. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Міністр юстиції України Денис Малюська. 

«Куплю картоплю недорого. Якщо хто хоче продати 185 тон картоплі, починайте готуватись.якщо хтось має картоплю і не скористається шансом продати її гендирекції (і, за чутками, стати олігархом) – я не винуватий», – написав чиновник. 

За його словами, очікувана ціна закупівлі становить 8,21 грн/кг та включає усі податки і збори, а також доставку до 15 установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Західного регіону (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська області).

Він також запевнив у тому, що ціна на бульбу може бути підвищена під час торгів.  Надто дешево? тоді сподівайтеся що усі інші продавці думають так само (що не факт) і ми будемо вимушені її підняти для наступної спроби», – зазначив він. 

Більш точну інформацію щодо закупівлі можна отримати на сайті
Рrozorro (вибрати ЄДРПОУ Замовника – «41220556», вид
закупівлі – «запит ціни пропозицій») або за тел. 481-05-18 (Василь Бойко – начальник відділу організації продовольчого забезпечення установ ДКВС України Генеральної дирекції ДКВС України).

Нагадаємо, Міністерство оборони до скандалу довкола цін на продукти для військових збиралось купувати картоплю в одного з постачальників – у кілька разів дорожче, ніж той купував сам. У контракті, укладеному Міністерством оборони на постачання продуктів військовим у 2023 році із ТОВ «Гарна справа», ціна за кілограм картоплі становить 27 гривень з ПДВ, у той час як у накладній – відповідна 22,5 грн без ПДВ. 

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Теги: Денис Малюська фермер Facebook ProZorro чиновник продукти податки міністр

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