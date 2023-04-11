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Деокупація Почаївської лаври. Представник влади назвав дві головні перепони

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Деокупація Почаївської лаври. Представник влади назвав дві головні перепони
Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році
фото з відкритих джерел

Уряд Януковича у 2013 році зробив небачений подарунок Москві: просто віддав у безоплатне користування всесвітню православну святиню

Влада Кремінського району на Тернопільщині просто подарувала землю під будівлями на території Почаївської лаври, і це причина, чому московських церковників звідти не так просто вигнати, як з Києво-Печерської лаври, де  був розірваний договір на аренду святині. Про це «Главкому» розповів голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

«Склалася повністю абсурдна ситуація, коли будівлі державного музею-заповідника стоять на землі, яка подарована УПЦ МП… Друга проблема – у договорі (між релігійною громадою Почаївської лаври і Держбудом). У ньому не прописані умови розторгнення», – пояснює Потураєв. Мовляв, у ситуації з Києво-Печерською лаврою у договорі були прописані зобов’язання церковників, які були порушені і врешті стали підставою для розірвання договору, а ситуація зі Свято-Успенською Почаївською лаврою інакша.

Поки ж держава шукає способи повернути своє, у Почаївській лаврі до недавнього часу висіли образливі плакати на адресу противників Московського патріархату. Там поширювалась відверта шовіністична пропаганда, підтверджує у коментарі «Главкому» голова Державної служби етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський.

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук  констатує: сьогодні Почаївська лавра перетворилася на «острів», куди не допускають ані міністерські перевірки, ані громадський контроль. За словами Віктора Єленського, Московська церква затято намагається утримати цю лавру під своїм контролем через те що Росія її завжди вважала форпостом Російської імперії.

«У Почаєві були дуже сильні осередки «Союза русского народа» (організація чорносотенців, утворена у Санкт-Петербурзі у 1905 р. Почаївський осередок організації засновано у 1906 р. з центром не просто у місті Почаїв, а у Почаївській лаврі – «Главком»)», – пояснив експерт.

Єленський переконаний, що нині настрої місцевої громади, місцевої і центральної влади свідчать, що ситуація може бути зрушена з мертвої точки. Принаймні, адепти Москви у Почаєві вже відчули, що пахне смаленим: усі ці обурливі пропагандистські речі з території Почаївської лаври почали зникати.

Найперше, що має зробити Кабмін, це влаштувати перевірки і відзвітувати перед парламентом про їх результати, про що депутати і проситимуть урядовців. Причому перевірки мають відбутися на підставі Постанови уряду №1699 від 29 жовтня 2003 р. «Про затвердження Типового договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. Хоч бнзпідставно розірвати договір в односторонньому порядку документ забороняє, він дозволяє державі, як власнику Лаври, проводити перевірки. У Типовому договорі, який затверджений урядом, йдеться про те, що договір може  бути  розірвано  державною  організацією в односторонньому   порядку  у   разі  виявлення  нею  нецільового використання майна або його утримання у  неналежному  стані  після відповідного попередження.

Нагадаємо, що 28 березня Синод Православної Церкви України прийняв рішення утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату. Це перший юридчний крок ПЦУ у Почаївський святині.

Зазначимо, Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Окрім цього, в листопаді 2022 року СБУ знайшла в Почаївській лаврі пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.

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Теги: православна церква Московська церква в Україні лавра церква

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