Головна Світ Політика
search button user button menu button

Винищувачі для України: Сенатори виставили низку вимог міністру оборони США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувачі для України: Сенатори виставили низку вимог міністру оборони США
Сенатори закликали важно розглянути питання про надання Україні літаків F-16
фото: з відкритих джерел

Вісім сенаторів від обох партій вважають, що ці винищувачі «можуть стати вирішальним фактором на полі бою»

Група сенаторів США тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про відправку F-16 в Україну. Про це пише Poltico.

У листі до міністра оборони США Остіна Ллойда державні посадовці пишуть, що війна між Росією та Україною «зараз перебуває на критичному етапі», стверджуючи, що винищувачі F-18 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Росії триває вже рік.

«Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України, на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні уважно розглянути питання про надання Україні літаків F-16», – йдеться у листі.

Також сенатори поставили у листі до Ллойда поставили йому декілька питань:

  • Наскільки високо українські посадовці оцінюють винищувачі, коли роблять запити на зброю?
  • Звідки можуть бути отримані F-16 у разі схвалення відправки до України: з нових виробництв чи з фактичних запасів
  • Яка оцінка військових щодо впливу винищувачів на війну і того, як швидко українські військові опанують керування літаками

Законодавці позитивно сприйняли повідомлення про те, що два українських військових прилетіли на базу Національної гвардії Морріс Ейр в Тусоні, аби оцінити навички ведення бойових дій. Сенатори написали, що вважають це «критичним кроком у визначенні» їхньої готовності до польотів на F-16.

Двопартійні зусилля спрямовані на те, щоб переконати адміністрацію США чи інших країн передати Україні винищувачі F-16. Проте, президент США та радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван не вважають, що винищувачі є нагальною потребою для України. Ба більше, керівник політичного відділу Пентагону Колін Каль підтримав позицію вищих посадовців. Він зазначив, що «це пріоритет для українців, але він не входить до трійки їхніх основних пріоритетів»

Нагадаємо, Польща, ймовірно, передасть Україні модернізовані винищувачі радянського зразка МіГ-29 протягом щонайбільше півтора місяця. Про це заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький .

Раніше Повітряні сили пояснили, чому відкладається навчання воїнів ЗСУ на винищувачах.

Також повідомлялося, що Словаччина може передати Україні списані винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею, однак це рішення має бути схвалено або парламентом, або урядом.

Теги: радник війна військові навчання президент США Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотник сьогодні було збито над Чорним морем
США готуються опублікувати відео інциденту з російськими винищувачами в Чорному морі
Вчора, 22:28
Журналісти показали момент зіткнення винищувача РФ із американським дроном (відео)
Журналісти показали момент зіткнення винищувача РФ із американським дроном (відео)
Сьогодні, 09:21
Чи завадить відсутність винищувачів контрнаступу ЗСУ: роз’яснення Міноборони
Чи завадить відсутність винищувачів контрнаступу ЗСУ: роз’яснення Міноборони
Вчора, 20:12

Політика

Винищувачі НАТО перехопили літак РФ біля кордонів Естонії
Винищувачі НАТО перехопили літак РФ біля кордонів Естонії
Винищувачі для України: Сенатори виставили низку вимог міністру оборони США
Винищувачі для України: Сенатори виставили низку вимог міністру оборони США
Кремль заборонив виїзд чиновників закордон: британська розвідка вказала на деталі
Кремль заборонив виїзд чиновників закордон: британська розвідка вказала на деталі
Журналісти показали момент зіткнення винищувача РФ із американським дроном (відео)
Журналісти показали момент зіткнення винищувача РФ із американським дроном (відео)
США повідомили, коли буде загострення на фронті та пообіцяли допомогу
США повідомили, коли буде загострення на фронті та пообіцяли допомогу
Відновлення України: Польща та Південна Корея зробили заяву
Відновлення України: Польща та Південна Корея зробили заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
12K
Боєць ЗСУ отримав підозру (відео)
8411
Юрій Луценко: Мене відкликали із Бахмута за рішенням Зеленського
8339
Луценко впевнений, що Зеленський досі йому мститься
6676
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту