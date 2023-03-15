Винищувачі для України: Сенатори виставили низку вимог міністру оборони США

Вісім сенаторів від обох партій вважають, що ці винищувачі «можуть стати вирішальним фактором на полі бою»

Група сенаторів США тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про відправку F-16 в Україну. Про це пише Poltico.

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У листі до міністра оборони США Остіна Ллойда державні посадовці пишуть, що війна між Росією та Україною «зараз перебуває на критичному етапі», стверджуючи, що винищувачі F-18 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Росії триває вже рік.

«Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України, на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні уважно розглянути питання про надання Україні літаків F-16», – йдеться у листі.

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Також сенатори поставили у листі до Ллойда поставили йому декілька питань:

Наскільки високо українські посадовці оцінюють винищувачі, коли роблять запити на зброю?

Звідки можуть бути отримані F-16 у разі схвалення відправки до України: з нових виробництв чи з фактичних запасів

Яка оцінка військових щодо впливу винищувачів на війну і того, як швидко українські військові опанують керування літаками

Законодавці позитивно сприйняли повідомлення про те, що два українських військових прилетіли на базу Національної гвардії Морріс Ейр в Тусоні, аби оцінити навички ведення бойових дій. Сенатори написали, що вважають це «критичним кроком у визначенні» їхньої готовності до польотів на F-16.

Двопартійні зусилля спрямовані на те, щоб переконати адміністрацію США чи інших країн передати Україні винищувачі F-16. Проте, президент США та радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван не вважають, що винищувачі є нагальною потребою для України. Ба більше, керівник політичного відділу Пентагону Колін Каль підтримав позицію вищих посадовців. Він зазначив, що «це пріоритет для українців, але він не входить до трійки їхніх основних пріоритетів»

Нагадаємо, Польща, ймовірно, передасть Україні модернізовані винищувачі радянського зразка МіГ-29 протягом щонайбільше півтора місяця. Про це заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький .

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Раніше Повітряні сили пояснили, чому відкладається навчання воїнів ЗСУ на винищувачах.

Також повідомлялося, що Словаччина може передати Україні списані винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею, однак це рішення має бути схвалено або парламентом, або урядом.