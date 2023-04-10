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Відомий музикант розкритикував киян, які досі «біжать до московських попів»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Відомий музикант розкритикував киян, які досі «біжать до московських попів»
Сашко Лірник розповів чому українці і досі ходять до УПЦ МП
фото: з відкритих джерел

Українці йдуть «посвятити вербу» раз на рік і роблять це у ворогів – у Московському патріархаті

Столичні мешканці попри війну і численні факти співпраці духовенттсва Московської церви з ворогом продовжують ходити до церков Українська православної церкви Московського патріархату, зокрема освячували там вербу вчора у Вербну неділю. Про це  на своїй сторінці у Facebook написав казкар-лірник, автор телевізійних програм,  музикант Сашко Лірник.

«Як мене вибішують натовпи «віруючих» із гілочками на Троєщині. Розумію – свято. Але ж всі каплички-самобуди Московської церкви. Саме так. То чому не йдете в мечеть чи синагогу, якщо вам однаково? «Памолімся…» Тут ми воюємо, всі патріоти. І тут же біжать до московських попів», – обурений Лірник.

Митець розкритикував тих, хто йде раз на рік «посвятити вербу», і робить це у вороже налаштованому до українців патріархаті, який  священники якого неодноразово закликали бомбити Україну

«Я розумію, коли ви постійні «прихожани», але ж ви йдете лише раз на рік «посвятити вербу». І до ворогів…. А через тиждень-Великдень. І знову будете за кіріла-гундяєва молитися? Нічого не муляє? Нє?», – зазначив колишній учасник  українського dark ethno гурту «Вій».

Нагадаємо, після виселення верхівки Московської патріархії в Україні з Києво-Печерської лаври логічно постає питання: а що буде із двома іншими українськими лаврами, які також були захоплені Московською церквою. Мова про Свято-Успенську Святогірську лавру на Донеччині, а також Почаївську Успенську лавру на Тернопіллі.  Якщо Святогірськ і його лавра вже понад рік страждають від обстрілів окупантів, то у відносно мирному Почаєві досі регулярно проводяться хресні ходи церкви Московського патріархату і під час війни ллється ворожа релігійна та політична пропаганда.

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Теги: лавра музикант свято Facebook пропаганда

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