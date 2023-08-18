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Вибух у будівлі окупаційної міліції Енергодара: розвідка повідомила про наслідки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у будівлі окупаційної міліції Енергодара: розвідка повідомила про наслідки (відео)
Внаслідок вибуху будинок отримав значні пошкодження, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи
фото скріншот відео

У результаті інциденту поранення отримали начальник міського відділу полковник МВС Росії 

У тимчасово окупованому Енергодарі під час нарад «керівників» поліції пролунав вибух. Їх атакували  дрони. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, вибух пролунав у кабінеті «начальника поліції» Енергодара, де проходила нарада, пролунав сьогодні, 18 серпня, приблизно о 09:23.

У розвідці уточнюють, що в результаті інциденту поранення отримали начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники ряду підрозділів.

Після вибуху окупантів одразу терміново госпіталізували до місцевої лікарні. З Мелітополя викликали три реанімобілі, а вже звідти поранених хочуть евакуювати гелікоптерами на територію Росії.

«Будівля, крім розміщення управління поліції, використовувалася як приміщення особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок отримав значні пошкодження, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи», - розповіли в розвідці.

Там також додали, що після інциденту в Енергодарі суттєво обмежили пересування для мирних жителів, а також окупанти повністю відключили інтернет.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Енергодарі, що на Запоріжжі, трапився вибух в приміщенні російських так званих «служб».

Теги: пожежа розвідка вибух окупанти Енергодар поранення полковник

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