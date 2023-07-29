У Сумах окупанти зруйнували корпус закладу освіти (фото)

Журналісти показали руйнування після вибуху в Сумах

Російські загарбники вдарили ракетою по закладу освіти у Сумах. Один із корпусів зруйновано. Про це повідомило «Суспільне Суми».

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Журналісти показали фото руйнувань корпусу.

Зазначимо, ща станом на момент публікації в Сумах скасовано повітряну тривогу.

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Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 29 липня, у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. За даними Сумської обласної військової адміністрації, російські війська завдали ракетного удару по закладу освіти в Сумах.

До слова, добігає кінця 521-а доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом дня ворог завдав п’ять ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.