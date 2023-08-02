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Скільки українців втратили кінцівки через війну: шокуючі цифри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки українців втратили кінцівки через війну: шокуючі цифри
Вартість протезування може сягати 50 тис. євро
фото ілюстративне

Кількість людей, які за час війни отримали інвалідність внаслідок ампутації кінцівок, може бути більшою, ніж 50 тисяч

За більше ніж 1,5 року повномасштабної війни близько 50 тисяч українців отримали інвалідність. Вони втративши руки чи ноги. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Аналітики посилаються на оцінку німецької компанії Ottobock, яка є найбільшим у світі виробником протезів, та її медичних партнерів.

Зазначається, що насправді кількість людей, які отримали інвалідність внаслідок ампутації кінцівок, може бути більшою, ніж 50 тисяч. Річ у тім, що процес протезування потребує часу. Нерідко ампутацію здійснюють за тижні або навіть місяці після поранення.

Вагомим фактором є і дороговизне протезування. Не секрет, що вартість може сягати 50 тис. євро. Виплати від держави у розмірі 20 тис. євро не вистачає, тому люди змушені звертатися по допомогу до благодійних організацій. 

У київській Houp Foundation підрахували:

  • близько 200 тисяч українців отримали на війні серйозні травми;
  • з них близько 20 тисяч отримали поранення, які потребують ампутації.

Нагадаємо, триває 525-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: окупанти війна Україна

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