Глава британської розвідки активно вербує росіян шпигувати проти Путіна – BBC

Очільник служби зовнішньої розвідки Великої Британії MI6 сказав, що у путінській еліті з'явились «глибокі тріщини»

Глава служби зовнішньої розвідки Великої Британії MI6 Річард Мур закликав росіян, які виступають проти війни з Україною та політики президента Володимира Путіна, «об'єднати зусилля», щоб покласти край кровопролиттю. Про це пише BBC.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Річарда Мура, багато громадян країни-агресора «з тихим жахом» спостерігають за тим, як їхні збройні сили руйнують українські міста. «У глибині душі вони знають, що путінські аргументи на користь нападу на споріднений слов'янський народ – фальшивка, міазми брехні та фантазій. Я пропоную їм зробити те, що вже зробили інші за останні 18 місяців, і об'єднатися з нами», – сказав Мур.

Його звернення прозвучало під час його єдиного цьогорічного публічного виступу в британському посольстві в Празі, через 55 років після розгрому Празької весни російськими танками. Головний шпигун Британії додав, що багато росіян борються з «тими ж дилемами і такими ж муками сумління», що й їхні попередники в 1968 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він сказав, що двері завжди відкриті для будь-яких росіян, які хочуть приєднатися до британського шпигунського агентства, щоб працювати над припиненням кровопролиття.

«Я запрошую їх зробити те, що інші вже зробили за останні 18 місяців, і приєднатися до нас», – сказав він.

Мур зазначив, що MI6 віднесеться до пропозицій росіян про допомогу «з усією обачністю та професіоналізмом, забезпечивши надійну безпеку їхніх секретів». Раніше з аналогічним закликом до громадян РФ звернулося Центральне розвідувальне управління США.

Глава служби зовнішньої розвідки Британії також зізнався, що був спантеличений подіями 24 червня, коли озброєні до зубів найманці Вагнера просунулися в межах 200 км від Москви. І заявив, що успіх Росії у затяжній війні малоймовірний. За його словами, Путін перебуває під серйозним пресингом – у його найближчому оточенні з'явилися «глибокі тріщини», і це яскраво продемонстрував заколот ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мур звернув увагу, що лідер найманців був креатурою Путіна, але повернувся проти нього, і замість того, щоб покарати бунтівника, президентові довелося його пробачити. «Якщо подивитися на поведінку Путіна того дня, то Пригожин почав як зрадник за сніданком, його помилували за вечерею, а через кілька днів вже запросили на чай», – сказав Мур, маючи на увазі зустріч у Кремлі 29 червня.

На думку глави MI6, це було «принизливим» для Путіна, але він не мав іншого вибору, окрім як домовитися з ватажком «вагнерівців», використовуючи президента Білорусі Лукашенка, щоб «врятувати свою шкуру».

Нагадаємо, українські захисники протягом місяця контрнаступу деокупували більше територій, ніж російські загарбники захопили за рік. Про це заявиви голова британської розвідки Річард Мур. Мур зазначив, що «оптимістично налаштований» щодо перемоги України у війні проти Росії, сили якої втратили динаміку на полі бою. Голова британської розвідки впевнений, що саме Україна має «визначити» кінець війни, адже, за його словами, більшість конфліктів закінчуються певними переговорами.