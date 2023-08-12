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Росіяни вигадали спосіб уникнути мобілізації (перехоплення)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни вигадали спосіб уникнути мобілізації (перехоплення)
Росіяни обговорюють між собою, як їм уникнути мобілізації
фото: Defense Express

Цивільні громадяни РФ радять мобілізованому взяти чужу довідку про навчання

Цивільні росіяни в телефонній розмові обговорюють, як можна уникнути мобілізації в армію Росії. Як варіант, пропонують отримати фіктивну довідку про навчання. Перехоплення цієї розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Судячи з перехоплення, росіянин отримав повістку, на що йому радять взяти чужу довідку про навчання і таким чином уникнути мобілізації.

«Нічого не знаю, береш Катіну довідку, береш те, що ти вчитися влаштувався, іди і це… Нема чого там (на фронті в Україні – «Главком») робити», – зазначила росіянка.

Також цивільні обговорили втрати російських окупантів на фронті.

«Я вчора прочитала, що Дімона жінка написала в чаті, що Якута загинув. Ми всі в шоці, ми ж не знали», – сказала жінка.

Нагадаємо, російський загарбник у перехопленні пожалівся дружині на втрати у своєму підрозділі, який воює на Куп'янському напрямку. 

Раніше російський загарбник поскаржився своїй мамі на те, що до нього у підрозділ направляють хворих та незрячих бійців.

До слова, завершився 534-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби російські окупанти завдали п'ять ракетних ударів, застосували чотири аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал» (одну знищено) та одну ракету С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційні удари та здійснив майже 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: розвідка мобілізація росіяни

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