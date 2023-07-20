Окрім дітей, окупанти вивозили до РФ літніх українців й змушували їх здавати кров – ЗМІ

Олег Андрєєв з донькою Джанін Андрєєвою після того, як вдалося втекти від російських окупантів

Українці з інвалідністю, яким вдалося повернутися з Росії, розповіли про жорстокість окупантів в Інтернатах

Окупанти вивозили літніх та вразливих українців на територію Росії, позбавляли їх громадянства. Їх також змушували здавати кров і залишали в агонії через невдалі медичні процедури. Про це повідомляє The Telegraph.

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Один із випадків стосується паралізованого 65-річного Олега Андрєєва, якого вивезли із його села. Після обстрілу його знайшли в згорілому будинку, поруч із загиблою матір'ю. Андрєєв сказав, що його інвалідне крісло вкрав російський солдат, який використовував його для пораненого товариша. Його доставили в інтернат у Макіївці (Донецька область), де співробітники ставилися до нього зі зневагою.

У кишені інвалідного візка лежали всі важливі документи, включаючи паспорт, якими володів Олег Андрєєв. Однак, російські окупанти відібрали ці документи, не давши йому змоги повідомити своїй доньці, що він ще живий.

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«Вони просто залишили паралізовану людину без будь-яких документів, взагалі без документів», - сказала його донька.

Пальці ніг Андрєєва, сильно обморожені після того, як він лежав на сходовій клітці під час обстрілу за температури -10°С, залишилися без лікування. Тільки коли біль став нестерпним, лікар погодився їх видалити.

Лікарі, працівники закладу, не забезпечували належного лікування, і Олег отримав лише найпростіші засоби догляду, такі як зеленка. Ліків проти болю не було. Також Андрєєв сказав, що він зазнав лайки з боку персоналу і приниження з боку медсестри, яка насміхалася над ним, коли йому потрібно було допомогти помитися. За його словами, йому поголили голову й обличчя без його дозволу, а співробітники також забрали 70% його пенсії.

Андрєєв сказав, що він зустрів у закладі свого друга, 61-річного Ігоря, який втратив можливість користуватись ногами під час перебування в російській лікарні після того, як його не лікували від радикуліту.

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Елла Ісаєва, яка допомагає сім'ям, що опинилися в складних умовах на контрольованих Росією частинах України, розповіла про свою роботу в благодійній організації. Вона недавно працювала над тим, щоб допомогти жінці, яку змусили здати кров, імовірно, для допомоги пораненим російським військовим.

За словами Ісаєвої, у багатьох пацієнтів з інвалідністю, з якими вона працювала, відібрали паспорти та примусово надали російське громадянство.

Щоб звільнити групу з п’яти людей з інвалідністю віком від 20 до 35 років і повернути їх назад до України, знадобилися тижні. Окупанти забрали у цих людей паспорти, коли їх відправляли до Воронежа з Каховки.

Двоє чоловіків, Олександр і Богдан, розповіли про жорстоке поводження персоналу закладу, де вони перебували, які планували визнати їх непридатними і навіть погрожували «суворим покаранням» за спробу втекти. Окрім цього, інвалідам не дозволяли залишати лікувальний заклад, а умови там були жахливими - забруднена вода з кранів та неможливість вмитися.

Ще одна жінка, 75-річна літня жителька, яка втекла назад до України, сказала, що її силоміць забрали з дому росіяни.

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Жінка, яка не назвала своє ім'я, сказала: «П'ятеро озброєних чоловіків з білими пов'язками зламали замок у моєму домі та наказали мені піти. Все, що я мала – телефон, гроші, одяг – залишилося вдома». Її посадили в машину, не пояснивши, куди її везуть. Окупанти сказали, що у неї є два варіанти – прийняти російське громадянство і поїхати в інтернат або залишитися на сусідньому вокзалі. Коли вона чинила опір, їй погрожували «відправити в психіатричну лікарню».

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито абсолютно легально вивозять українських дітей на територію РФ і Кремль не проти возз'єднання цих дітей з їхніми сім'ями.

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