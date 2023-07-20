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Окрім дітей, окупанти вивозили до РФ літніх українців й змушували їх здавати кров – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окрім дітей, окупанти вивозили до РФ літніх українців й змушували їх здавати кров – ЗМІ
Олег Андрєєв з донькою Джанін Андрєєвою після того, як вдалося втекти від російських окупантів
фото: The Telegraph

Українці з інвалідністю, яким вдалося повернутися з Росії, розповіли про жорстокість окупантів в Інтернатах

Окупанти вивозили літніх та вразливих українців на територію Росії, позбавляли їх громадянства. Їх також змушували здавати кров і залишали в агонії через невдалі медичні процедури. Про це повідомляє The Telegraph.

Один із випадків стосується паралізованого 65-річного Олега Андрєєва, якого вивезли із його села. Після обстрілу його знайшли в згорілому будинку, поруч із загиблою матір'ю. Андрєєв сказав, що його інвалідне крісло вкрав російський солдат, який використовував його для пораненого товариша. Його доставили в інтернат у Макіївці (Донецька область), де співробітники ставилися до нього зі зневагою.

У кишені інвалідного візка лежали всі важливі документи, включаючи паспорт, якими володів Олег Андрєєв. Однак, російські окупанти відібрали ці документи, не давши йому змоги повідомити своїй доньці, що він ще живий.

«Вони просто залишили паралізовану людину без будь-яких документів, взагалі без документів», - сказала його донька.

Пальці ніг Андрєєва, сильно обморожені після того, як він лежав на сходовій клітці під час обстрілу за температури -10°С, залишилися без лікування. Тільки коли біль став нестерпним, лікар погодився їх видалити.

Лікарі, працівники закладу, не забезпечували належного лікування, і Олег отримав лише найпростіші засоби догляду, такі як зеленка. Ліків проти болю не було. Також Андрєєв сказав, що він зазнав лайки з боку персоналу і приниження з боку медсестри, яка насміхалася над ним, коли йому потрібно було допомогти помитися. За його словами, йому поголили голову й обличчя без його дозволу, а співробітники також забрали 70% його пенсії.

Андрєєв сказав, що він зустрів у закладі свого друга, 61-річного Ігоря, який втратив можливість користуватись ногами під час перебування в російській лікарні після того, як його не лікували від радикуліту.

Елла Ісаєва, яка допомагає сім'ям, що опинилися в складних умовах на контрольованих Росією частинах України, розповіла про свою роботу в благодійній організації. Вона недавно працювала над тим, щоб допомогти жінці, яку змусили здати кров, імовірно, для допомоги пораненим російським військовим.

За словами Ісаєвої, у багатьох пацієнтів з інвалідністю, з якими вона працювала, відібрали паспорти та примусово надали російське громадянство.

Щоб звільнити групу з п’яти людей з інвалідністю віком від 20 до 35 років і повернути їх назад до України, знадобилися тижні. Окупанти забрали у цих людей паспорти, коли їх відправляли до Воронежа з Каховки.

Двоє чоловіків, Олександр і Богдан, розповіли про жорстоке поводження персоналу закладу, де вони перебували, які планували визнати їх непридатними і навіть погрожували «суворим покаранням» за спробу втекти. Окрім цього, інвалідам не дозволяли залишати лікувальний заклад, а умови там були жахливими - забруднена вода з кранів та неможливість вмитися.

Ще одна жінка, 75-річна літня жителька, яка втекла назад до України, сказала, що її силоміць забрали з дому росіяни.

Жінка, яка не назвала своє ім'я, сказала: «П'ятеро озброєних чоловіків з білими пов'язками зламали замок у моєму домі та наказали мені піти. Все, що я мала – телефон, гроші, одяг – залишилося вдома». Її посадили в машину, не пояснивши, куди її везуть. Окупанти сказали, що у неї є два варіанти – прийняти російське громадянство і поїхати в інтернат або залишитися на сусідньому вокзалі. Коли вона чинила опір, їй погрожували «відправити в психіатричну лікарню».

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито абсолютно легально вивозять українських дітей на територію РФ і Кремль не проти возз'єднання цих дітей з їхніми сім'ями. 

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Теги: окупанти лікар паспорт громадянство росіяни депортація

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