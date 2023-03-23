«Бавовна» в Мелітополі: стали відомі подробиці вибуху

Окупанти зігнали «поліцію» на вулицю Івана Алєксєєва в Мелітополі

Серед окупантів є постраждалі

23 березня вранці у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За словами колаборанта, голови руху «Ми разом із Росією» Володимира Рогова, руйнувань та постраждалих немає. При цьому пропагандистське агентство ТАСС уточнює, що під час вибуху було поранено співробітника поліції окупантів.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що після ранкового вибуху окупанти не на жарт заметушилися. «Зігнали фейкову «поліцію» і рятувальників на вулицю Івана Алєксєєва – біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Повідомили про постраждалого «поліцейського»», – розповів він.

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Федоров прогнозує, що «далі в «найкращих» рашистських традиціях перекриють вулицю і будуть шукати «диверсантів».

Раніше Федоров повідомив, що близько 6 години у місті прогримів потужний вибух.

Нагадаємо також, що 14 березня в Мелітополі внаслідок вибуху автомобіля в лікарні від отриманих поранень помер колаборант Іван Ткач, який керував муніципальним транспортом міста.

11 березня вранці в окупованому Мелітополі прогриміли понад десять вибухів.

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До слова, ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол. Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.

За інформацією Генштабу ЗСУ, вибухи у Джанкої мали на меті зупинити повністю або частково логістичне забезпечення угруповань противника у тимчасово захоплених Мелітополі та Херсоні.