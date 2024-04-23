Вибухи на Дніпропетровщині під час тривоги: влада повідомила про наслідки

НА Дніпропетровщині під час тривоги пролунали вибухи

Унаслідок обстрілу, попередньо, четверо людей отримали поранення

Сьогодні, 23 квітня, під час повітряної тривоги російські загарбники вдарили ракетою по Дніпровському району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок обстрілу, попередньо, четверо людей отримали поранення.

«Ворог вдарив по Дніпровському району. Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей. Троє чоловіків – 34, 48 і 70 років. Та 72-річна жінка», – написав Лисак.

За його словами, всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Також через удар РФ сталися два займання. Інформація уточнюється, додав Лисак.

Наразі в області знову оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, в Україні станом на 12:48 була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу балістики. Згодом стало відомо про потужні вибухи у Дніпрі та Запоріжжі.

Триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.