Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи на Дніпропетровщині під час тривоги: влада повідомила про наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи на Дніпропетровщині під час тривоги: влада повідомила про наслідки
НА Дніпропетровщині під час тривоги пролунали вибухи
фото ілюстративне

Унаслідок обстрілу, попередньо, четверо людей отримали поранення

Сьогодні, 23 квітня, під час повітряної тривоги російські загарбники вдарили ракетою по Дніпровському району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок обстрілу, попередньо, четверо людей отримали поранення.

«Ворог вдарив по Дніпровському району.  Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей. Троє чоловіків – 34, 48 і 70 років. Та 72-річна жінка», – написав Лисак.

За його словами, всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Також через удар РФ сталися два займання. Інформація уточнюється, додав Лисак.

Наразі в області знову оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, в Україні станом на 12:48 була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу балістики. Згодом стало відомо про потужні вибухи у Дніпрі та Запоріжжі.

Триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.  Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.

Теги: вибух Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Командувач Нацгвардії розповів, чого очікувати від літнього наступу росіян
Командувач Нацгвардії розповів, чого очікувати від літнього наступу росіян
Командувач Нацгвардії пояснив, скільки часу росіянам потрібно для окупації Харкова
Командувач Нацгвардії пояснив, скільки часу росіянам потрібно для окупації Харкова
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
Вибухи на Дніпропетровщині під час тривоги: влада повідомила про наслідки
Вибухи на Дніпропетровщині під час тривоги: влада повідомила про наслідки
Омбудсман відреагував на смерть мобілізованого на Закарпатті
Омбудсман відреагував на смерть мобілізованого на Закарпатті
Окупанти активізували будівництво укріплень у Криму на тлі міжнародної допомоги Україні
Окупанти активізували будівництво укріплень у Криму на тлі міжнародної допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)
34K
У Києві пролунали вибухи відразу після оголошення тривоги
21K
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
9087
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8860
Стало відомо, коли Україна отримає перші снаряди з чеської ініціативи
7077
У Харкові пролунали вибухи. Терехов повідомив, куди цілили росіяни

Новини

Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Сьогодні, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua