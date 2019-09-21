Від -2 до +16: прогноз погоди в Україні на суботу



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У Карпатах вночі у повітрі заморозки 0-2°

У Києві сьогодні вдень місцями невеликий дощ, температура 13-15°

В Україні у суботу, 21 вересня, синоптики прогнозують вдень до 16° тепла, вночі на поверхні ґрунту можливі заморозки.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«21 вересня в Україні хмарно з проясненнями. У східних, вдень і у більшості північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, західний 7-12 м/с. Температура вночі 1-6°, на узбережжі морів до 10° тепла, в Україні, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті та Одещині подекуди 18-20°; в Карпатах вночі у повітрі заморозки 0-2°, температура вдень 2-7° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.