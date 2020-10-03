Від початку доби російські окупанти один раз порушили «режим тиші» на Донбасі



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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами

Бойових втрат і поранень немає

Від початку поточної доби, 3 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає, повідомляє пресцентр штабу ООС.

У пресцентрі відзначили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами. Наші захисники неухильно дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

«Від початку поточної доби, 3 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Авдіївка. На решті території проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша», – йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає, додали у пресцентрі.

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