Прокурори назвали кількість українських дітей, які постраждали внаслідок війни

На Харківщині внаслідок прицільного обстрілу ворогом колони цивільних машин загинуло 13 дітей

Станом на ранок 2 жовтня більше ніж 1196 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 412 дітей загинуло та понад 784 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 402, Харківській – 246, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 50, Дніпропетровській – 29.

Зокрема, 25 вересня поблизу с. Курилівка Куп’янського району Харківської області внаслідок прицільного обстрілу ворогом колони цивільних машин з людьми, які намагалися евакуюватися, загинуло 13 дітей. 30 вересня внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району Харківської області отримав травми 13-літній хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.

Нагадаємо, триває 221-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.