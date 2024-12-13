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Відбудова та сільське господарство. США виділять майже $440 млн допомоги економіці України

Ірина Бура
glavcom.ua
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Відбудова та сільське господарство. США виділять майже $440 млн допомоги економіці України
фото з відкритих джерел

На відновлення транспортної інфраструктури та логістики виділять $223 млн 

США виділяють Україні щонайменше чотири пакети економічної допомоги для підтримки сільського господарства, транспортної сфери, спільних проєктів уряду і Світового банку, а також на професійну підготовку громадян. Загальна сума допомоги – $437,7 млн. Про це повідомив в.о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України та заступник держсекретаря з питань управління і ресурсів Річард Верма.

Зазначається, що $74,7 млн спрямують на підтримку українського агросектору, «щоб українські фермери та переробники могли відігравати більшу роль у відновленні економіки України». Ще $223 млн – на відновлення транспортної інфраструктури та логістики.

Також, за словами заступника держсекретаря, США виділять $35 млн до Трастового фонду відновлення України, що допоможе налагодити співпрацю між державним і приватним сектором у процесі відбудови.

Крім того, $105 млн передбачено для навчання українців, які працюватимуть у сферах реконструкції та промисловості.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ухвалив рішення про виділення Україні нового пакету у сфері безпеки й оборони, який міститиме додаткові засоби протиповітряної оборони, спроможності для артилерії та інші види озброєнь. Байден підкреслив, що допомога виділяється в межах повноважень президента США (PDA), і нинішній пакет є 72-м за ліком. 

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії.

А 11 грудня Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (близько $587 млн) на військову допомогу Україні.  Виділені кошти будуть використані для постачання боєприпасів, навчання військових та інших необхідних ресурсів для України. У документ додаткового фінансування бюджету Канади також включили 400 млн канадських доларів на фінансову допомогу Україні, яку виділять зі спеціального рахунку Міжнародного валютного фонду.

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Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна фінансування навчання Україна президент

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