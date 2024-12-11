Парламент Канади схвалив військову допомогу Україні на майже $600 млн

Виділені кошти будуть використані для постачання боєприпасів, навчання військових та інших необхідних ресурсів для України

Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (близько $587 млн) на військову допомогу Україні. Про це повідомляє «Укрінформ».

Виділені кошти будуть використані для постачання боєприпасів, навчання військових та інших необхідних ресурсів для України. У документ додаткового фінансування бюджету Канади також включили 400 млн канадських доларів на фінансову допомогу Україні, яку виділять зі спеціального рахунку Міжнародного валютного фонду.

Парламент Канади також затвердив виділення 45 млн канадських доларів на «гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні».

Нагадаємо, Канада оголосила про заборону на використання 324 видів вогнепальної зброї у країні. Міністр громадської безпеки Домінік Леблан повідомив, що уряд веде переговори з Україною щодо можливості передачі цієї зброї, щоб підтримати країну у боротьбі проти Росії.

Цей крок є продовженням заборони, яку Канада запровадила у травні 2020 року, коли було заборонено 1,5 тис. марок і моделей вогнепальної зброї, а до листопада цього року їх кількість зросла до понад 2 тис. через виявлення нових типів.

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії.

Як повідомлялося, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $988 млн. Він містить додаткове обладнання, безпілотники та ракети.

До слова, із $50 млрд, які планується залучити за рахунок знерухомлених російських активів, перша частина у розмірі $ 22 млрд надійде в Україну у 2025 році.