Як проросійські політики готуються до виборів. ТікТокер Бойко та реінкарнація Лани із забороненого каналу «Наш»

Проросійські політики на 11 році війни можуть розраховувати на політичне майбутнє в Україні?

Нардеп Юрій Бойко, який досі залишається героєм України, активізувався у TikTok-у. Цією мережею користуються переважно молодь (покоління зумерів). Обраний від забороненої партії ОПЗЖ Бойко, представляє Х-генерацію – покоління, яке народилося після Другої світової війни.

Канал Бойку створили 27 листопада після того, як на виборах США переміг Дональд Трамп. Тут станом на 9 грудня вже є 10 відео та близько 1,5 тисячі підписників. Але ці відео набирають десятки тисяч переглядів.

Скріншот ТікТок-каналу Юрія Бойка

Наразі на каналі Бойка є два типи контенту: це короткі звернення із Верховної Ради про роботу парламенту, а також нарізки з російськомовних інтерв’ю, ведучою в яких є Лана Шевчук.

Це та сама Лана Шевчук, яка була ведучою на медведчуківському телеканалі «Newsone», а потім – на нині забороненому YouTube-каналі «Вишка», що був створений на базі проросійського YouTube-каналу «Наш». Про реінкарнацію забороненого каналу раніше писала «Голка». Після звернення громадської ініціативи до голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина Youtube-канал «Вишка» вдалося закрити.

Уже в другому відео на новоствореному каналі Бойка піднімається питання російської мови в Україні, далі акцентується увага на «втрачених можливостях переселенців», через що люди змушені «повертатись на окуповані території». Також у новоствореному каналі фокусують увагу глядачів на тому, що за останні 10 років «грантоеды довели Украину до предела». Бойко переконує, що з січня наступного року фінансування з Америки нарешті завершиться і це він вважає добре. І, звісно, ще піднімається тема переслідування представників московського патріархату.

Оскільки короткі відео були нарізані з інтерв'ю, а це формат YouTube, то постало питання, на якому ж каналі розміщена повна версія бесіди з такими акцентами.

Хто ходить в гості до Лани Шевчук?

Як виявилося, у серпні 2024 року створили новий YouTube-канал «Лана тут!». Це канал вже згаданої Лани Шевчук, яка в одному з відео зізнається, що студія нова, але принципи – старі.

Топ-3 коментатори на цьому каналі є Вадим Карасьов (майже 40 відео), Геннадій Дубов та Андрій Пальчевський, у кожного з яких приблизно по 10 відео. Карасьов та Дубов потрапили до бази превдосоціологів та прихованих піарників на сайті Texty.org. Як зазначено у профайлі Карасьова, він з’являвся «на телеканалах Медведчука як «політичний експерт», де піарив партію «Опозиційна платформа — За життя!» та критикував її опонентів».

Дубов також був серед телевізійних експертів і політологів, яким, як свідчать розслідування програми «Бігус.інфо», «розписувалися гонорари за позитивні згадки блогера Анатолія Шарія» (нині Шарія звинувачують у державній зраді). Платили Дубовому, як свідчать журналісти-розслідувачі, також і за позитивні згадки і самої «Партії Шарія» під час етерів на різних телеканалах.

Також одним із гостей є Андрій Пальчевський, який намагався пройти у Київраду і навіть стати мером столиці у 2020 році. Він називав війну «спеціальною операцією» у який винен Захід – так, як це робить країна-агресор. Про це йшлося в аналізі медіаполя, яке підготував «Детектор медіа».

Гостем забороненої «Вишки» свого часу був Дмитро Співак, який також є у базі превдосоціологів та прихованих піарників на сайті Texty.org. Тож Лана Шевчук цілком закономірно покликала його і в свій новий проєкт.

Серед гостей каналу «Лана тут!» також є адвоката Ростислав Кравець, telegram-канал якого входить в кремлівську мережу, що б’є по судовій реформі та доброчесним суддям.

Більше того, Кравець представляє інтереси колишнього керівника «МоторСіч», підприємства, яке могло «приземлити» ворожу авіацію, Вячеслава Богуслаєва. Останнього звинувачують у державній зраді. На додачу Кравець формує інформаційне поле, яке підриває процеси мобілізації.

Якщо до цього всього додати те, що колишній адвокат Іллі Киви Олексій Шевчук запускає рекламу прицілько на район Оболонь в місті Київ, де він балотувався в депутати Київради, то можна сказати, що ті, хто мають проросійські погляди активно готуються до виборів і вже формують собі аудиторію.

Знімок екрану з соцмережі Facebook з рекламою сторінки Олексія Шевчука

І тут є питання до спецслужб, чому у нас досі проросійські політики на 11 році війни можуть розраховувати на політичне майбутнє в Україні й уже по суті ведуть передвиборчу кампанію.