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Стратегічні бомбардувальники ВПС США помічені у небі над Фінляндією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стратегічні бомбардувальники ВПС США помічені у небі над Фінляндією
Американські бомбардувальники B-52 і фінські Hornets тренувалися разом
фото:verkkouutiset.fi

Фінські винищувачі F/A-18 Hornet і американські бомбардувальники B-52H Stratofortress  відпрацювали спільні дії у повітряному просторі Фінляндії

Два американські стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress виконали польоти в повітряному просторі Фінляндії, випливає з даних Європейського командування ВПС США. Про це пише Ilta-Sanomat.

Польоти B-52H, що піднялися з авіабази Ферфорд у Великій Британії, відбулись 25 листопада. Їх супроводжували фінські винищувачі F/A-18. Це вже третій політ американських стратегічних бомбардувальників над Фінляндією з моменту їх перекидання на початку листопада до Європи.

На авіабазі Ферфорд розміщено оперативну групу з чотирьох B-52H. За минулий час вони також здійснили польоти над Швецією, Північним морем та Литвою, де провели навчальне бомбардування на полігоні Cudgel на захід від міста Каунас.

До слова, командування НАТО зіткнулося з труднощами при розміщенні штабу Сухопутних сил Північноатлантичного альянсу у фінській Лапландії. Повідомляється, що через недостатньо розвинену інфраструктуру та погані дороги розміщені в Лапландії підрозділи можуть залишитися без продуктів харчування, ліків, палива та інших життєво важливих поставок.

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Теги: США НАТО політ Фінляндія бомбардування винищувач

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