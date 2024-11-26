Стратегічні бомбардувальники ВПС США помічені у небі над Фінляндією

Фінські винищувачі F/A-18 Hornet і американські бомбардувальники B-52H Stratofortress відпрацювали спільні дії у повітряному просторі Фінляндії

Два американські стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress виконали польоти в повітряному просторі Фінляндії, випливає з даних Європейського командування ВПС США. Про це пише Ilta-Sanomat.

Польоти B-52H, що піднялися з авіабази Ферфорд у Великій Британії, відбулись 25 листопада. Їх супроводжували фінські винищувачі F/A-18. Це вже третій політ американських стратегічних бомбардувальників над Фінляндією з моменту їх перекидання на початку листопада до Європи.

На авіабазі Ферфорд розміщено оперативну групу з чотирьох B-52H. За минулий час вони також здійснили польоти над Швецією, Північним морем та Литвою, де провели навчальне бомбардування на полігоні Cudgel на захід від міста Каунас.

До слова, командування НАТО зіткнулося з труднощами при розміщенні штабу Сухопутних сил Північноатлантичного альянсу у фінській Лапландії. Повідомляється, що через недостатньо розвинену інфраструктуру та погані дороги розміщені в Лапландії підрозділи можуть залишитися без продуктів харчування, ліків, палива та інших життєво важливих поставок.