«Ми продовжимо»: Кім Чен Ин звернувся із закликом до військових

Диктатор Кім Чен Ин закликав військовослужбовців забезпечити повну готовність КНДР до війни

Збройні сили КНДР мають забезпечити повну готовність країни до війни, наводить центральне телеграфне агенство заяву дикатора Північної Кореї Кім Чен Іна на зльоті командирів та політруків батальйонів Корейської народної армії. За його словами, США та їхні південнокорейські союзники нібито загострили ситуацію на Корейському півострові до загрозливого характеру.

Кім Чен Ин закликав збільшити чисельність бойових сил і примножити військово-політичну перевагу КНДР у регіоні. Дії ворожих сил він розцінив як військове «конфронтаційне божевілля».

«Ми продовжимо постійно зміцнювати сили самооборони держави, в центрі яких стоять ядерні сили без жодних лімітів, не задовольняючись досягнутим», – констатував диктатор КНДР.

Раніше стало відомо, що Північна Корея може перекинути до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України. Це можливо, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме поглиблюватися.

За даними Bloomberg, такий крок не є неминучим, а військова підтримка в такому масштабі, якщо вона відбудеться, ймовірно, проходитиме партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.