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Місце Шкрум у Раді займе син колишнього нардепа від «Батьківщини»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Місце Шкрум у Раді займе син колишнього нардепа від «Батьківщини»
Перед ти, як стати народним депутатом, Богдану Лукашуку доведеться відмовитися від депутатства у Хмельницькій міській раді
фото: glavcom.ua

Богдан Лукашук є сином нардепа чотирьох скликань Олега Лукашука

Замість Альони Шкрум, депутатські повноваження якої збирається припинити парламент, до фракції ВО «Батьківщина» у Раді потрапить новий обранець. Ним стане 42-річний хмельничанин, голова фермерського господарства «Агролайн-Поділля» Богдан Лукашук.

Як розповів «Главкому» сам підприємець і 26 номер у списку «Батьківщини», перед тим, як стати народним депутатом, йому доведеться відмовитися від депутатства у Хмельницькій міській раді. На місцевих виборах-2020 Богдан Лукашук пройшов до місцевої ради від партії Юлії Тимошенко. Наразі ж на найближчій сесії хмельницькі обранці повинні будуть проголосувати за дострокове припинення повноважень Богдана Лукашука на підставі його заяви. Поки кандидат у нардепи очікує рішення Ради щодо Альони Шкрум.

Також Богдан Лукашук є сином народного депутата IV-VII скликань від ВО «Батьківщина» Олега Лукашука.

Як повідомляв «Главком», особисту заяву про припинення депутатських повноважень Альона Шкрум подала 29 грудня. Того ж дня народний депутат Олексій Гончаренко написав у своєму телеграм-каналі, що Альону Шкрум розглядають на посаду очільниці міністерства, яке планують створити для повернення українців з-за кордону. Сама Альона Шкрум 27 листопада відзначала десять років роботи у парламенті. 

«Главком» вже писав, що у нового віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеба найближчим часом має з’явитися новий заступник з європейської інтеграції. На цю посаду розглядається кандидатура не з когось з представників провладної політичної сили чи з давніх знайомих міністра за минулими місцями роботи, як це було при призначенні інших його заступників. Цього разу вибір Кулеби впав на депутатку від фракції «Батьківщина» Альону Шкрум. Як повідомили «Главкому» соратники Шкрум, вона вже поставила фракцію до відома про цю пропозицію.

Також «Главком» писав, що Шкрум на посаді заступника може бути цінним кадром з огляду на її досвід роботи в профільному комітеті та підготовки закону про держслужбу. У неї хороша західна освіта і вона вільно почуває себе у міжнародній тематиці. Про особливі відносини нардепки від «Батьківщини» з керівництвом країни говорить той факт, що вона була учасницею Конгресу місцевих та регіональних рад при президентові, на засідання якого з політиків переважно збираються представники влади. Виконавчим секретарем Президії конгресу ще з часів своєї роботи в Офісі президента є Олексій Кулеба.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомляв, що до кінця цього року буде представлена на затвердження кандидатура голови Міністерства об’єднання українців. За словами президента, Міністерство об'єднання українців буде займатися справами глобальної багатомільйонної української спільноти – «не поміж інших справ, а цілеспрямовано».  

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Теги: війна депутат Верховна Рада Батьківщина Юлія Тимошенко

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