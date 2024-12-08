Відомий комбат очолив новий полк та звернувся до українців

Батальйон К-2 масштабується та потребує нових людей

Батальйон К-2 54-ї механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи стає 20 полком безпілотних систем К-2. Про це у зверненні повідомив командир батальйону підполковник Кирило Верес.

«Ви часто запитуєте: «Пане Верес, коли розширення?» Відповідаємо – саме зараз! Наш загартований боями механізований батальйон перероджується у 20 полк безпілотних систем К-2. Ми кратно масштабуємось, саме тому нам потрібен ти!

Ми відкриваємо двері для всіх, хто бажає стати до наших лав. Робота для вас знайдеться як в тилу, так і на передовій. Від діловодів та інженерів до водіїв, саперів, та, звісно ж, операторів БПЛА різних типів», – заявив Кирило Верес.

«Ми довели, що достойні йти далі. І ми знаємо як захищати піхоту, бо самі були піхотою. Слова «збереження особового складу» для нас не протокольна фраза і не порожній звук, а місія, яку ми ставимо перед собою. Б’ємо ворога перед окопами та в тилу. Вдень та вночі», – запевнив Кирило Верес.

Нагадаємо, Кирило Верес зізнався, чи траплялося таке, що він відмовлявся виконувати накази командування.

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