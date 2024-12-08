Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відомий комбат очолив новий полк та звернувся до українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відомий комбат очолив новий полк та звернувся до українців
Кирило Верес запросив охочих приєднатися до новоствореного полку
фото: скріншот із відео

Батальйон К-2 масштабується та потребує нових людей

Батальйон К-2 54-ї механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи стає 20 полком безпілотних систем К-2. Про це у зверненні повідомив командир батальйону підполковник Кирило Верес.

«Ви часто запитуєте: «Пане Верес, коли розширення?» Відповідаємо – саме зараз! Наш загартований боями механізований батальйон перероджується у 20 полк безпілотних систем К-2. Ми кратно масштабуємось, саме тому нам потрібен ти!

Ми відкриваємо двері для всіх, хто бажає стати до наших лав. Робота для вас знайдеться як в тилу, так і на передовій. Від діловодів та інженерів до водіїв, саперів, та, звісно ж, операторів БПЛА різних типів», – заявив Кирило Верес.

«Ми довели, що достойні йти далі. І ми знаємо як захищати піхоту, бо самі були піхотою. Слова «збереження особового складу» для нас не протокольна фраза і не порожній звук, а місія, яку ми ставимо перед собою. Б’ємо ворога перед окопами та в тилу. Вдень та вночі», – запевнив Кирило Верес.

Нагадаємо, Кирило Верес зізнався, чи траплялося таке, що він відмовлявся виконувати накази командування.

Раніше Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує

Крім того, Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув. 

Також Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.

Читайте також:

Теги: робота війна ЗСУ армія Герой України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бригада почала формуватися у 2023 році
Зеленський вручив бойовий прапор 38-й окремій бригаді морської піхоти
6 грудня, 13:34
Степан Білий був мешканцем села Суховоля, що поблизу Львова
На фронті загинув «азовець» зі Львівщини. Згадаймо Степана Білого
3 грудня, 09:00
Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters
Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters
23 листопада, 23:42
Названо результат удару Storm Shadow по Курській області
Ліквідовано сотні солдатів КНДР: наслідки удару Storm Shadow по Курщині
23 листопада, 14:14
GSC Game World присвятили Stalker 2 усім, хто боронив та боронить Україну
Комп’ютерна гра Stalker 2: Heart of Chornobyl офіційно вийшла
20 листопада, 18:34
Прокопенко: Щоденно командири найбільшої тактичної ланки зіштовхуються з проблематикою у роботі з приданими підрозділами, натомість віддають свої штатні роти/батальйони у підпорядкування іншим бригадам
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
18 листопада, 17:36
Військовослужбовці зможуть переводитися до іншої частини не оглядаючись на командирів
За три доби – в іншу бригаду. Новий механізм переведення для військових: як це працюватиме технології
15 листопада, 08:50
У Молдові впав безпілотник
У Молдові виявлено дрон, який залетів під час атаки РФ на Україну
10 листопада, 13:50
Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW
Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW
9 листопада, 05:30

Події в Україні

Відомий комбат очолив новий полк та звернувся до українців
Відомий комбат очолив новий полк та звернувся до українців
ЗСУ зачистили один із кварталів міста Часів Яр
ЗСУ зачистили один із кварталів міста Часів Яр
Курська область стала кладовищем для російської техніки – Forbes
Курська область стала кладовищем для російської техніки – Forbes
РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати: аналітики ISW назвали причину
РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати: аналітики ISW назвали причину
Окупанти вночі атакували Україну 74 «Шахедами»: є руйнування
Окупанти вночі атакували Україну 74 «Шахедами»: є руйнування
Втрати ворога станом на 8 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
58K
«Такого ще не було в історії». The Telegraph зробила прогноз щодо економіки РФ
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2024
14K
Офіцер відмовився воювати за Україну через членство у «Свідках Єгови». Що вирішив суд
12K
РФ перекидає із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки – ГУР
7824
Обвал рубля. Російський економіст-«іноагент» дав прогноз на 2025 рік

Новини

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
Вчора, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
Вчора, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
Вчора, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
Вчора, 07:15
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua