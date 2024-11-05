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Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося збити за вересень та жовтень

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося збити за вересень та жовтень
Прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих дронів
фото з відкритих джерел

Генштаб зазначає, що жовтень став рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників

За даними Повітряних Сил, у серпні, вересні та жовтні 2024 року, росія застосувала по Україні 4 300 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів, що імітують справжні «шахеди». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Завдяки злагодженій бойовій роботі ППО Сил оборони України вдалось збити 3 063 ворожих БпЛА, а це – 71%», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у щоденних звітах Повітряних Сил з’явились маркування «локаційно втрачені» – тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини. За вказаний період – із серпня по жовтень 2024 року, таких дронів – 1052, що становить 24%.

Відтак, прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Також руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною БпЛА.

Генштаб зазначає, що жовтень став рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників:

  • серпень: 818 – запущено, 701 – збито, 91 – локаційно втрачено;
  • вересень: 1 410 – запущено, 1 156 – збито, 201 – локаційно втрачено;
  • жовтень: 2 072 – запущено, 1 206 – збито, 766 – локаційно втрачено.

«За аналогічний період: травень, червень та липень 2024 року по території України випущено 1 133 ударних БпЛА. Протиповітряною обороною збито – 1 055, локаційно втрачено – 10. Відсоток збиття за період травень–липень 2024 близько 94%», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів, що імітують справжні «Шахеди», у травні-липні і у серпні-жовтні 2024 року, становить 6 та 5 відсотків відповідно, додали у ЗСУ.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала Україну 900 бомбами та 500 «шахедами» за останні сім днів. Про це повідомив Зеленський. Окрім дронів та бомб, РФ також запустила 30 ракет. Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури, уточнив президент.

Також у Києві після атаки БпЛА уламки впали на житловий будинок, виникла пожежа.

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Теги: росія безпілотник травень липень дрон

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