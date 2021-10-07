Пристрасті за Разумковим, заочний арешт Януковича. Новини 7 жовтня за хвилину
Верховна Рада підтримала відставку Дмитра Разумкова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих
«Слуги» відправили спікера Разумкова у відставку
Сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарі. Разумков залишив сесійну залу під аплодисменти народних депутатів. Нового спікера оберуть 8 жовтня. Більше читайте тут.
Суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу у справі Межигір'я. Згідно з рішенням суду, Януковича заочно арештували. Більше читайте тут.
Замах на Зеленського. Українець сідає на три роки до в’язниці
Івано-Франківський міський суд визнав винним місцевого мешканця у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на три роки і один місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 4 жовтня. Більше читайте тут.
Перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих
Запорізька область переходить у «помаранчеву» зону карантину. У зв'язку з чим міська влада Мелітополя запровадила вже низку обмежень. Зокрема, вони стосуються проїзду у громадському транспорті. Більше читайте тут.
Нобелівську премію з літератури отримав письменник із Занзібара
Нобелівську премію з літератури у 2021 році отримав танзанійський письменник Абдулразак Гурна «за його безкомпромісне і співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами і континентами». Про це повідомили у Нобелівському комітеті. Більше читайте тут.
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