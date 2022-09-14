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Військова операція на Харківщині. Міноборони розкрило таємницю успіху

Альона Боженко
glavcom.ua
Військова операція на Харківщині. Міноборони розкрило таємницю успіху
На Харківщині звільнено 3800 кілометрів територій
фото ілюстративне

Швидке звільнення більшої частини Харківщини відбулося завдяки високій мотивації українських воїнів

Збройними силами України під час контрнаступу на Харківщині звільнено від загарбника 3800 квадратних кілометрів площі та понад 300 населених пунктів. Про це повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

«Зараз операція продовжується до повного звільнення. Від 6 вересня по сьогодні на Харківщині звільнено 3800 кілометрів, звільнено 388 населених пунктів, ми звільнили від окупації майже 150 тисяч наших людей, що фактично тут були заручниками», – зазначила Ганна Маляр.

За її словами, швидке звільнення більшої частини окупованої території Харківщини відбулося завдяки високій мотивації українських воїнів на полі бою та якісному плануванню наступальної операції.

«Причини успіху української армії полягають у двох речах: у мотивації – ми ведемо справедливу війну і ми захищаємо свою землю. А також у інтелектуальному плануванні – будь-яку військову операцію вкрай важливо правильно спланувати. Ця операція унікальна тим, що вона здійснена в умовах, коли російська армія переважає в озброєнні у десятки разів, і в десятки разів переважає у кількості в особовому складі», – зазначила Ганна Маляр.

Нагадаємо, у звільнених Балаклії та Граковому Харківської області почали виплачувати пенсії, відразу за п'ять місяців – за той період, що населені пункти перебували в окупації.

Додамо, Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у вівторок, 13 вересня. Президент доручив Державній прикордонній службі забезпечити охорону держкордону на звільнених від російських загарбників територіях

Теги: Міноборони армія Харківщина звільнення

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