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Військовий із Бахмута розповів, яка проблема з'явилася у росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військовий із Бахмута розповів, яка проблема з'явилася у росіян
Російські регулярні війська ведуть більш прицільний артвогонь по українських захисниках
фото з відкритих джерел

ЗСУ спостерігають укріплення противником фортифікаційних споруд

Ніч у Бахмуті пройшла відносно спокійно через погодні умови. У зв'язку з інтенсивними дощами, які накрили Бахмут Донецької області, росіяни не можуть нормально керувати артилерією, яку наводить аеророзвідка. БПЛА «Орлан» ворог також не запускав. Про це розповів командир батальйону «Сила свободи» підполковник НГУ Михайло Крижанівський в ефірі телемарафону.

Як зазначив військовий, водночас окупанти провели ротацію на своїх позиціях і запросили БК. «Найбільш смішна ситуація - це те, що їх змусили сфотографувати свої позиції і перенаправити фото у вищий штаб до рівня батальйона. Імовірно, у них буде хтось з вищих генералів для огляду цих позицій», – поділився Крижанівський.

Також ЗСУ спостерігають укріплення противником фортифікаційних споруд. «Вони підготували першу лінію оборони, другу, готують третю. Йде постійне мінування можливих проходів піхоти. Ворог готується до контрнаступу ЗСУ. Ніхто ж не знає, де цей контрнаступ буде, але противник дуже сильно боїться», – зазначив захисник.

Крижанівський на своїх позиціях у Бахмуті спостеріг всього три підрозділи РФ – «вагнерівці», десантно-штурмова бригада і ще один неідентифікований підрозділ.

«У противника спостерігається така проблема як зв'язок. Відсутність постійного зв'язку. Вони не можуть його налагодити вже протягом 5-6 днів, це йде нам на руку. Тому що управляти трьома підрозділами без стабільного зв'язку – це велика проблема для противника», - пояснив військовий ЗСУ.

Водночас, за словами Крижанівського, російські регулярні війська ведуть більш прицільний артвогонь по українських бійцях. «У цьому все змінилось, це так», – сказав боєць, додавши, що у ЗС РФ є обмеження у артбоєприпасах.

Нагадаємо, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак.

 

Теги: окупанти ворог Бахмут контрнаступ росіяни

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