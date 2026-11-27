З початку доби загарбник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 143 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4940 дронів-камікадзе та здійснив 1526 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

27 листопада на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 49 окупантів, 17 – поранено, знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, п’ять спеціальних засобів, 18 пунктів управління БпЛА, два склади боєприпасів та 20 укриттів противника. Пошкоджено 13 одиниць автомобільної техніки, чотири гармати, один спеціальний засіб, 10 пунктів управління БпЛА та 124 укриттів противника. Знищено або подавлено 165 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти провели одну штурмову дію та завдали одного авіаудару, скинувши дві КАБ, та здійснили 83 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік Охрімівки, Варварівки та Радьківки.

На Лиманському напрямку

Чотири спроби загарбників просунутися відбивали в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили сім спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Крива Лука та в бік Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Миколайпілля, Новопавлівки, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Сім атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Ганнівка, Чернігівка, Мирне, Молодецьке та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки. Одна з цих спроб іще триває.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Долинка та в районі Добропілля, Гіркого, Чарівного, Білогір’я. Триває бій.

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив три штурмові дії в районі Малої Токмачки та в бік населених пунктів Павлівка, Лук’янівське.

На Придніпровському, Олександрівському, Краматорському та Куп’янському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

Нині триває 1738-й день повномасштабної війни.