Суддю Князєва відсторонено від здійснення правосуддя

До 6 квітня 2024 року Князєв відсторонений від здійснення правосуддя

Сьогодні, лютого, Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні ради.

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Рішення підтримали 14 із 14 присутніх членів Вищої ради правосуддя.

«Вища рада правосуддя вирішила задовольнити клопотання заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка Олександра Васильовича: тимчасово, до 6 квітня 2024 року, відсторонити суддю Верховного суду Князєва Всеволода Сергійовича від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності», – оголосив резолютивну частину рішення голова ВРП Григорій Усик.

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Як повідомлялося, у травні 2023 року у Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду. За версією слідства, хабар був за ухвалене 19 квітня 2023 року Великою палатою ВС рішення у справі про визнання законності придбання в 2002 році пакета акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, одним із акціонерів якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.

Під час пленуму Верховного суду 140 суддів підтримали висловлення голові ВС Всеволоду Князєву недовіри. Також була ухвалена постанова пленуму про припинення повноважень голови Верховного Суду.

Водночас Князєв, хоч і звільнений з посади голови, залишається суддею ВС. Звільнити його має право Вища рада правосуддя.

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на утримання Князєва під вартою.

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Того ж дня ВАКС обрав ексголові Верховного суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 107,3 млн грн застави. Надалі Апеляційна палата ВАКС зменшила суму застави спочатку до 75 млн грн, а згодом до 55 млн грн.

7 вересня ВАКС продовжив термін тримання під вартою Князєва до 16 жовтня з можливістю внесення 55 млн грн застави. 26 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила Князєва у СІЗО, але зменшила заставу до 45 млн грн. У жовтні заставу Князєву зменшили до 35 млн грн; 5 грудня – до 27 млн; 21 грудня – до 20 млн грн.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня Князєва звільнили з-під варти.