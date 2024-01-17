Викладач «Львівської політехніки» показував студентам порно-картинки: суд виніс вирок

Судова експертиза визначила програму викладача для тестування безпечною

Галицький районний суд Львова виніс вирок викладачу «Львівської політехніки» Дмитру Зербіну, який показував студентам-першокурсникам порнографічні зображення під час тестування. Про це інформує Zaxid.net.

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Суд визнав викладача невинуватим, оскільки повторна експертиза визначила програму для тестування безпечною та підтвердила, що програма містить функції переключення уваги та «зняття напруження».

До відома, у грудні 2020 року з’ясувалось, що 59-річний викладач Інституту комп’ютерних наук Національного університету «Львівська політехніка» Дмитро Зербіно показував студентам-першокурсникам порнографічні зображення під час тестування з дискретної математики. Викладач називав свою методику викладання «релаксуючою» і заявляв, що подібну використовують у Японії. Дмитро Зербіно надіслав студентам тестування, яке вони мали пройти індивідуально вдома. За результатом цього тестування студенти отримують бали. На фотографіях, які відкривалися студентам після кожного питання, зображені статеві акти та геніталії крупним планом.

Після завершення службового розслідування Дмитрові Зербіно оголосили догану і заборонили використовувати його методику тестування. Він повернувся на посаду викладача Інституту комп’ютерних наук НУ «Львівська політехніка».









