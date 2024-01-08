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Масований удар по Україні та підозри експосадовцям Міноборони. Головне за 8 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Масований удар по Україні та підозри експосадовцям Міноборони. Головне за 8 січня
фото: mvs.gov.ua/Нацполіція

Уночі та вранці 8 січня РФ атакувала Україну ударними безпілотниками та понад 50 ракетами різних типів

Масований удар по Україні, Україна отримала сотню гігабайтів секретних даних РФ вартістю $1,5 млрд, «Главком» склав добірку новин 8 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

ДБР скерувало до суду справу про катування чоловіків у тернопільському військкоматі

Завершилось досудове розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які знущалися з військовозобов’язаних.

Як встановило слідство, увечері 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Правоохоронців зазначають, з’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, працівники ТЦК запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до військкомату.

Масований удар по Україні

Уночі та вранці 8 січня РФ атакувала Україну ударними безпілотниками та понад 50 ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 26 ворожих цілей.

Усього Повітряні сили зафіксували 59 засобів повітряного нападу противника:

  • вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Білгородської обл. РФ;
  • чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);
  • 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – РФ);
  • вісім крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Білгородської обл. РФ;
  • шість балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Білгородська область).

Сина скандального екссудді Аблова оголошено у розшук

Нацполіція офіційно оголосила у розшук Івана Аблова, сина судді ОАСК Євгенія Аблова. Відповідне повідомлення про розшук з’явилося на сайті МВС у розділі «Особи, які переховуються від органів влади».

Вказано, що Албов зник 5 січня. Його розшукують за підозрою в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу). Також вказується, що є відповідна ухвала суду на його затримання з метою приводу.

Україна отримала сотню гігабайтів секретних даних РФ вартістю $1,5 млрд

Українська розвідка отримала 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ТОВ «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ). Воно займається виробництвом дронів «Орлан», які використовують на війні в Україні.

Зазначається, що на потужностях підприємства виробляють військове обладнання та техніку, яку використовує армія РФ у війні проти України.

Зокрема, на «СТЦ» виготовляють безпілотники «Орлан» різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, інші військову продукцію.

Неякісні бронежилети та російський слід. Експосадовці Міноборони отримали нові підозри

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру колишнім посадовцям Міноборони за розтрату майже мільярда гривень на закупівлі неякісних бронежилетів.

Зокрема, підозри отримали колишній заступник Міністра оборони України, керівник Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також ексначальник управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Їм інкриміновано розтрату майна і перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

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Теги: ДБР обстріл суд Міноборони війна

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