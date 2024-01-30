Вихваляв терористів та називав війну «громадянською»: настоятель храму УПЦ МП отримав строк

СБУ затримала настоятеля храму після того, як він намагався переховуватися в різних областях України

За інформаційно-підривну діяльність на користь РФ клірика засудили до 2 років позбавлення волі

Настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП) називав у соцмережах збройну агресію РФ «громадянською війною» в Україні та вихваляв терористів. Завдяки доказовій базі СБУ він отримав реальний термін ув’язнення.

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Повідомляється, що фігурант також репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів. Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій.

Затриманий клірик фото: СБУ

Крім того клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади. Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України.

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Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь РФ. На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі. Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала у Києві російського агента, який збирав розвіддані про Сили оборони та стратегічну інфраструктуру України. Насамперед він намагався виявити та передати агресору локації запасних командних пунктів Третьої Окремої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ.