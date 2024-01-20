Бізнесмен Мазепа прокоментував рішення суду про свій арешт
Мазепа обурився через розмір застави
Директор інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа, якого звинувачують у махінаціях із землею, прокоментував рішення суду про свій арешт з альтернативою застави у розмірі 349 млн грн. Мовляв, така сума для бізнесмена непідйомна. Його заяву оприлюднила пресслужба Concorde Capital.
«Жоден бізнесмен в цій країні не зможе за короткий термін із свого бізнесу витягнути такі кошти. А більшість і ніколи не зможе. Тобто, ця застава – це фактично безальтернативний арешт», – запевняє Мазепа.
Коментуючи розмір застави, він припустив, що суддя «просто поділив забаганки прокурора на два», адже прокуратура клопотала про запобіжний захід для бізнесмена у вигляді тримання під вартою із заставою 700 млн грн.
«А якщо би прокурор у своїй забаганці два нулика дописав, то я би мав внести 35 мільярдів? Серед не-чиновників, тільки у двох справах присуджували більші застави, але там і фігурували мільярдні суми. Нагадаю, що у моїй справі йдеться лише про 7 мільйонів… Тому я впевнено кажу про свавілля замість правосуддя», – заявив бізнесмен.
На його думку, його могли затримати через його критику «того правоохоронного свавілля, яке все частіше доводиться відчувати бізнесменам на власній шкірі» і боротися з яким нібито покликана заснована ним громадська ініціатива «Маніфест 42». Водночас бізнесмен зауважив, що ініціатори «Маніфесту 42» не висували та не висуватимуть жодних політичних гасел та вимог і працюють разом з владою за одне – процвітання України.
«Тож, шановна владо, не робіть із нас дисидентів! Вступаючи до лав Української Гельсінської групи, українці свідомо ішли наперекір совєцькій владі. Ми не йдемо наперекір владі. Ми з владою за одне: за процвітання України. Сьогодні ми задля цієї мети працюємо з вами, а завтра – з вашими наступниками. Але ми однозначно проти того, щоб ви чи ваші наступники доїли бізнес. Ми завжди проти свавілля чиновників та правоохоронців. Та і ви завтрашні теж будете проти», – йдеться в заяві Мазепи.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. За даними співрозмовника видання, у справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.
За даними ДБР, організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. затримали вчора, 18 січня спільно з ДСР Нацполіції під час спроби виїзду за кордон.
До слова, суд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи, до якої причетний Ігор Мазепа, а також брату бізнесмена Юрію Мазепі.
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