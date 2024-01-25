Справа про роспаспорт. Екссуддя Львов понад рік не отримує зарплати

Суддя Богдан Львов уточнив, що трудова книжка у нього на руках

Богдан Львов зазначив, що немає трудових відносин із Верховним судом

Поновлений на посаді судді Верховного суду (це рішення не вступило в законну силу – «Главком») Богдан Львов наголосив, що більше року не отримує суддівської винагороди. Про це він сказав у бесіді з журналістом «Главкома» у четвер, 25 січня.

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«У мене немає трудових відносин із Верховним судом (з жовтня 2022 року – «Главком»). Трудова книжка у мене, у ній виконано запис про моє звільнення за «поганою статтею». Щоправда, Київський окружний адмінсуд не погодився з таким звільненням», – зазначив Богдан Львов.

Він вважає, що попередній голова Верховного суду Всеволод Князєв (у 2023 році НАБУ викрило на корупції, нині Князєв у СІЗО – «Главком») «одноосібно викинув на вулицю». «Жоден інший голова суду не видав би подібного наказу», – вважає Богдан Львов.

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Водночас Богдан Львов переконаний: якби Князєв і надалі очолював Верховний суд, справа про його поновлення на посаді судді досі лежала б без розгляду.

Нагадаємо, що 10 січня 2014 року Київський окружний адміністративний суд поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітну плату «за час вимушеного прогулу». Пізніше Верховний суд повідомив, що оскаржуватиме рішення Київського окружного адміністративного суду про поновлення на посаді судді Богдана Львова, у якого журналісти знайшли російський паспорт.

Як повідомляв «Главком», 4 жовтня 2022 року голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова із штату Верховного суду.

Зазначалося, що Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має голова суду.

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Додамо, що збори суддів не підтримали дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду Верховного суду. Як відомо, Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у Богдана Львова.

Нагадаємо, заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов пройшов поліграф та запевнив, що не має російського громадянства. Однак 3 жовтня Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд про наявність у судді Львова Богдана Юрійовича (дата народження – 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) громадянства Російської Федерації, згідно з даними реєстрів РФ.

Як відомо, у розслідуванні проєкту «Радіо Свобода» «Схеми», опублікованому 15 вересня 2022 року, стверджували, що Богдан Львов має не лише українське громадянство, а й російське. Журналісти зазначили, що 2017 року, коли Львов брав участь у конкурсі на посаду судді, він указав у анкеті, що громадянства іншої країни у нього немає, але це не відповідає дійсності.

16 вересня 2022 року судді Львову обмежили доступ до держтаємниці.